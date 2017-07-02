الأحد , يوليو 2 2017
الرئيسية / الحدث / السفارة الفرنسية تنهي رسميا عقدها مع “تي أل أس كونتاكت” بعد الفضائح التي مست المركز

السفارة الفرنسية تنهي رسميا عقدها مع “تي أل أس كونتاكت” بعد الفضائح التي مست المركز

yassin bouras 1 يوليو 2017 الحدث تعليق واحد 115 زيارة

قالت مصادر موثوقة إن وزارة الخارجية الفرنسية ألغت عقدها مع مركز تي أل أس كونتاكت TLS CONTACT، المختص في معالجة ومنح تأشيرات السفر إلى فرنسا وهذا بداية من جانفي المقبل. وأضافت المصادر أن وزارة الخارجية الفرنسية ستقوم خلال الأيام المقبلة بإعلان مناقصة لاختيار بديل عن تي أل أس كونتاكت وذلك بداية من 2018.

ويأتي قرارا انهاء العقد بين السفارة الفرنسية وهذه الشركة بعد الفضائح التي هزت المركز خلال الأيام القليلة الماضية من بينها بيع المواعيد من طرف أشخاص داخل المركز، ناهيك عن الأزمة الأخرى المتمثلة في تعليق المواعيد حتى 2018 بسبب كثرة الطلبات.

الوسوم

عن yassin bouras

شاهد أيضاً

ألفان و 500 جمركي أمام المحكمة العسكرية

ينتظر الآلاف من أعوان وضباط الجمارك الجزائرية تدخل نائب وزير الدفاع الوطني الفريق أول أحمد …

تعليق واحد

  1. Dania
    1 يوليو 2017 في 14 h 59 min

    Et pour selon qui ont un rdv pour novembre ??? C annulé ! Jspr que vous me répondez . Mrc

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2017, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super