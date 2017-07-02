السفارة الفرنسية تنهي رسميا عقدها مع “تي أل أس كونتاكت” بعد الفضائح التي مست المركز

قالت مصادر موثوقة إن وزارة الخارجية الفرنسية ألغت عقدها مع مركز “تي أل أس كونتاكت” TLS CONTACT، المختص في معالجة ومنح تأشيرات السفر إلى فرنسا وهذا بداية من جانفي المقبل. وأضافت المصادر أن وزارة الخارجية الفرنسية ستقوم خلال الأيام المقبلة بإعلان مناقصة لاختيار بديل عن “تي أل أس كونتاكت” وذلك بداية من 2018.

ويأتي قرارا انهاء العقد بين السفارة الفرنسية وهذه الشركة بعد الفضائح التي هزت المركز خلال الأيام القليلة الماضية من بينها بيع المواعيد من طرف أشخاص داخل المركز، ناهيك عن الأزمة الأخرى المتمثلة في تعليق المواعيد حتى 2018 بسبب كثرة الطلبات.