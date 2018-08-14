كشفت المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن برنامجها الخاص بالرحلات عبر القطار تحسبا لعيد الأضحى المبارك،وحسب بيان لذات “المؤسسة” فإن البرنامج يبدأ من يوم الجمعة 17 أوت إلى غاية 09 سبتمبر المقبل، كما سيتم بمناسبة عيد الأضحى زيادة في عدد الرحلات ذات الخطوط الطويلة والتي تعرف حركية كبيرة،كما كشفت ذات المؤسسة بأن الرحلات يوم عيد الأضحى ستكون بداية من الـ11 صباحا،كما تعمل المؤسسة على توفير الأمن للمسافرين عبر كافة قطارات المؤسسة.

رزاقي. جميلة