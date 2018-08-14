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sntf تضع برنامجا خاصا بالرحلات عبر القطار يومي عيد الأضحى

البرنامج ينطلق يوم الجمعة المقبل:
sntf تضع برنامجا خاصا بالرحلات عبر القطار يومي عيد الأضحى

eldjazair 14 أغسطس 2018 الاقتصاد اضف تعليق 46 زيارة

كشفت المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن برنامجها الخاص بالرحلات عبر القطار تحسبا لعيد الأضحى المبارك،وحسب بيان لذات “المؤسسة” فإن البرنامج يبدأ من يوم الجمعة 17 أوت إلى غاية 09 سبتمبر المقبل، كما سيتم بمناسبة عيد الأضحى زيادة في عدد الرحلات ذات الخطوط الطويلة والتي تعرف حركية كبيرة،كما كشفت ذات المؤسسة بأن الرحلات يوم عيد الأضحى ستكون بداية من الـ11 صباحا،كما تعمل المؤسسة على توفير الأمن للمسافرين عبر كافة قطارات المؤسسة.
رزاقي. جميلة

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