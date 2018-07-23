بلغت قيمة إنتاج فرع الحليب بالجزائر لعام 2017 ما قيمته 709 179 مليون دج فيما بلغ الإنتاج الوطني خلال نفس السنة 000 210 521 3 لتر، بما فيها 000 946 585 2 لترمن حليب الأبقار هذا ويبلغ عدد رؤوس الأبقار المنتجة للحليب663 971 رأسو عدد النعاج 588 709 17 رأس، أما عدد رؤوس الماعز المنتجة للحليب فيقدر بـ 646 949 2 رأس و عدد النوق المنتجة للحليب قدر بـ884 207 رأس .

كشف المجلس الوطني ما بين المهن لشعبة الحليب في بيان له تحوزه “الجزائر” أن الولايات الرائدة في إنتاج الحليب بالجزائر خلال عام 2017، هي ولاية سطيف بإنتاج 000 325 287 لتر، ولاية تيزي وزو بإنتاج 000 785 178 وولاية سيدي بلعباس بإنتاج 000 178 167 لتر .

وكشف المجلس عن عدد رؤوس الماشية المنتجة للحليب التي تجاوزت 663 971 رأس بقر و 588 709 17 رأس من النعاج، أما عدد رؤوس الماعز المنتجة للحليب فيقدر 646 949 2 رأس و عدد النوق هو 884 207 رأس ،فيما بلغ عدد الإنتاج الوطني خلال نفس السنة 000 210 521 3 لتر.

وللإشارة تواصلت أمس التنظيمات المهنية و المتعددة المهن للفروع الفلاحية، على مستوى الغرفة الوطنية للفلاحة، تنفيذا للتوصيات المنبثقة عن الجلسات الوطنية للفلاحة، المنعقدة تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية في 23أفريل 2018 ،وتم خلال نفس اليوم انتخاب تامني عز الدين، رئيس المجلس الوطني ما بين المهن لشعبة الحليب، بمقر الغرفة الوطنية للفلاحة ،والذي أعرب في كلمة ألقاها على الحضور ، بضرورة تطوير هذا الفرع كما عبر ذات المتحدث عن التزامه بترقية و تطوير الشعبة، من خلال مرافقة منتجي الحليب و التكفل بانشغالاتهم، و دعا بهذه المناسبة كل الفاعلين إلى المساهمة في تطوير الشعبة.

كما تعهد رئيس المجلس بالتعاون مع الفاعلين في فرع الحليب للعمل على تحسين الإنتاج الوطني من حيث الكمية و النوعية، تدعيم هياكل الإنتاج، عصرنة التقنيات و المعدات.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الإنتاج الوطني من الأعلاف قد بلغ خلال سنة 2017 ما يقدر بـ 266 194 41 قنطار، أما الولايات الرائدة في إنتاج الأعلاف فهي كل من ولاية باتنة بإنتاج 280 551 5 قنطار، ولاية تيزي وزو بإنتاج 925 207 3 قنطار وولاية المدية بإنتاج يقدر ب 057 582 2 قنطار .

رزاقي.جميلة