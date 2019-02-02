فتح امس، الصالون الدولي للتجهيزات والخدمات الخاصة بالفندقة والإطعام (SIEL) أبوابه للطبعة الثالثة عشر لمدة أربعة أيام، بقصر المعارض الصنوبر البحري، جناح (A). التظاهرة التي تجمع عارضين محليين وأجانب، تصبو في سياق مواز إلى إبراز مدى أهمية التكوين في تطوير مجال الفندقة في الجزائر.

و يستقبل صالون خدمات الضيافة لقاء 97 مؤسسة وطنية وأجنبية (تونس، الصين، ألمانيا، فرنسا، اسبانيا، تركيا وايطاليا) ناشطة في مجال الفندقة على مساحة قدرها 5000 م² ليعرضوا مختلف منتجاتهم، خدماتهم وخبراتهم لزوار مهنيين أكثر انشغالا بجودة وتطور التجهيزات.

بالمناسبة، ذكرت منظمة المعرض، قوسم: “يرافق المعرض منذ طبعته الأولى، التطور الحاصل في مجال الفندقة حيث يرتبط توسعه بالنمو المستدام لهذا المجال. يجلب الصالون سنويا ألاف الزوار المتخصصين في مجالي الإطعام والايواء، باحثين عن فرص شراكة ومستثمرين، ليتحول بذلك لموعد مهني بامتياز”.

وحسب إحصائيات وزارة السياحة والصناعة التقليدية، تم تسليم 104 مشروع سياحي خلال الثلاثي الأول من سنة 2018، 781 قيد الانجاز و 980 مشروع في مرحلة الدراسة و الانطلاق. في الوقت الذي تتجه فيه السلطات لتنويع الاقتصاد الوطني، تظهر السياحة كبديل جديد لخلافة مداخيل المحروقات.

عمر ح