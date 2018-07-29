تتوجه اليوم، أنظار عشاق نادي اتحاد الجزائر، إلى ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، والذي سيحتضن لقاء الجولة الرابعة من دور مجموعات من كأس الكونفدرالية لكرة القدم، أين يستضيف الاتحاد ضيفه رايون سبور الرواندي، ومهمته تحقيق النقاط الثلاث والوصول إلى النقطة العاشرة التي تؤهلهم مباشرة إلى الدور ربع النهائي، وعدم الدخول في أية حسابات قبل جولتين من ختام دور المجموعات. ويسعى أشبال المدرب الفرنسي تيري فروجي، لعدم التنازل عن المركز الأول الذي يحتلونه بسبع نقاط، وعينهم على تأكيد نتيجة لقاء الذهاب، أين عاد الفريق بفوز ثمين قربه أكثر من التأهل إلى ربع النهائي، حيث حضر زملاء الحارس زماموش في ظروف جيدة لهذه المباراة، لاسيما في ظل المعنويات العالية للاعبين، بعد أن فازوا ذهابا بهدفين لهدف، ولو أن المدرب فروجي حذر لاعبيه من مغبة التساهل والوقوع في فخ الغرور أمام منافس بعيد عن مستوى ممثل الجزائر في كأس الكاف، وركز مدرب الاتحاد خلال الحصص التدريبية الأخيرة التي احتضنها مركز تحضير المنتخبات الوطنية في سيدي موسى، حتى يتعود لاعبوه على العشب الطبيعي، على العمل الفني والتكتيكي بعد أن قرر تخفيض حجم العمل البدني ليكون لاعبوه عند الجاهزية المتوقعة يوم المباراة، كما لا يتوقع أن يجري فروجي الكثير من التغييرات في لقاء اليوم مقارنة بلقاء الذهاب، حيث سيعتمد على نفس التشكيلة التي لعبت في كيغالي، بدء من الحارس زماموش، مرورا برباعي الدفاع مفتاح وشريفي وشافعي وبن يحيى، في حين سيلعب كودري وشيتة وبن خماسة في وسط الميدان، أما بودربال وياية ومزيان فسيشكلون خط الهجوم. من جانبه، تنقل فريق رايون سبور الرواندي إلى الجزائر بتعداد ناقص، حيث اكتفى بـ16 لاعبا فقط، ما يبرز فقدان هذا الفريق لأمل التأهل إلى الدور المقبل، وهو الذي يحتل المرتبة الثالثة برصيد نقطتين فقط، خلف الاتحاد الرائد بسبع نقاط، ونادي غورماهيا الكيني بخمس نقاط.

ع.ب