الثلاثاء , مارس 19 2019
أخبار عاجلة
الرئيسية / الحدث / 9 نقابات بالخطوط الجوية الجزائرية تعلن مساندتها للحراك الشعبي

9 نقابات بالخطوط الجوية الجزائرية تعلن مساندتها للحراك الشعبي

Djalila Rezzaki 19 مارس 2019 الحدث, الوطني اضف تعليق 171 زيارة

أعلنت 9 نقابات تنتمي للإتحاد العام للعمال الجزائريين، مساندتها المطلقة للحراك الشعبي السلمي، وقررت ذات النقابات في بيانات لها تحصلت عليه “الجزائر”  تبرأها بشكل كامل من تصريحات الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، وكان من بين هذه النقابات، المجلس النقابي للطيارين، نقابة فرع تقنيي الملاحة الجوية والعمليات، نقابة العمليات الأرضية بالخطوط الجوية الجزائرية، فرع مديرية البرمجة بالخطوط الجوية الجزائرية ، وفروع النقابة الخطوط الجوية الجزائرية بوهران، جانت، عنابة، غرداية، أدرار

رزاقي.جميلة

الوسوم

عن Djalila Rezzaki

شاهد أيضاً

أطباء العاصمة ينتفضون ضد التمديد وتأجيل الإنتخابات

نظم اليوم، المئات من الأطباء والأطباء المقيمين مسيرة احتجاجية في ساحة البريد المركزي بالعاصمة، تنديدا …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2019, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super