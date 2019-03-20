9 نقابات بالخطوط الجوية الجزائرية تعلن مساندتها للحراك الشعبي

أعلنت 9 نقابات تنتمي للإتحاد العام للعمال الجزائريين، مساندتها المطلقة للحراك الشعبي السلمي، وقررت ذات النقابات في بيانات لها تحصلت عليه “الجزائر” تبرأها بشكل كامل من تصريحات الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، وكان من بين هذه النقابات، المجلس النقابي للطيارين، نقابة فرع تقنيي الملاحة الجوية والعمليات، نقابة العمليات الأرضية بالخطوط الجوية الجزائرية، فرع مديرية البرمجة بالخطوط الجوية الجزائرية ، وفروع النقابة الخطوط الجوية الجزائرية بوهران، جانت، عنابة، غرداية، أدرار.

رزاقي.جميلة