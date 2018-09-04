تشرف اليوم وزيرة التربية نورية بن غبريط على الإنطلاق الرسمي للسنة الدراسية 2018-2019 من ولاية معسكر،وحسب بيان لوزارة التربية، فإن انطلاقة الموسم الدراسي سيكون من معسكر، تحت عنوان “جعل من العيش معا في سلام مكسب ومبدأ تربوي”.

ستستقبل 27.351 مؤسسة تربوية اليوم أزيد من 9 ملايين تلميذ سيلتحقون بمقاعد الدراسة عبر التراب الوطني إضافة إلى الأقسام الجاهزة التي تم الاستعانة بها لمواجهة مشكل الاكتظاظ خلال هذا الموسم.

وكانت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط قد أكدت أن المؤسسات التربوية التي تعاني من مشكل الاكتظاظ في بعض الولايات ستتدعم بأقسام جاهزة (شاليهات) بشكل ظرفي و مؤقت و أوضحت في حديث لها عشية الدخول المدرسي 2018 /2019 أن من بين الحلول التي تم اعتمادها في هذا الموسم الأقسام الجاهزة والتي تم الاستعانة بها في بعض المناطق على غرار ناحيتي الجزائر شرق والجزائر غرب بسبب تسجيل توافد كبير للتلاميذ الجدد نتيجة التدفق السكاني الذي شهدته هاتين الناحيتين، و إزاء هذا الوضع الذي وصفته بـ “الاستثنائي” ، أكدت بن غبريط أن قطاعها يعمل جاهدا بالتنسيق مع القطاعات المعنية الأخرى بهدف إيجاد حلول سريعة و دائمة لهذا المشكل ،و اعتبرت الوزيرة أن تأخر انجاز بعض المشاريع ليس هو السبب الوحيد في الاكتظاظ فهناك عوامل أخرى كالرسوب المدرسي الذي سيتم اتخاذ إجراءات بشأنه و التكفل به.

وأفادت المسؤولة الأولى عن القطاع، أن الهدف هذا الموسم هو تنفيذ الأهداف الثلاثة التي حددتها الندوتان الوطنيتان لتقييم ودعم إصلاح المدرسة المنظمتان في شهر جويلية لسنتي 2014 و 2015 و الذي أطلقه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة 2003.

ويتعلق الأمر بالتحوير البيداغوجي وتحسين حوكمة المدرسة و تعزيز مكانة وأهمية التكوين مؤكدة أن مدرسة الجودة تحتاج إلى بلوغ الاحترافية في ممارسات التعليم والتسيير وجعلها في خدمة التلميذ و بالأخص بالنسبة للأساتذة الذين يتم تحسين مستواهم وكفاءاتهم من خلال التكوين المستمر.

هذا ويمثل تلاميذ التعليم الإبتدائي أعلى نسبة بـ 48.8 بالمائة من مجموع التلاميذ فيما النسب الباقية مقسمة بين التعليم المتوسط والثانوي والتحضيري موزعين على 26.964 مؤسسة تعليمية،ولضمان إنجاح الدخول المدرسي تعزز قطاع التربية الوطنية هذا الموسم بإنجازات جديدة في الأطوار التعليمية الثلاثة منها ما استلم و منها ما سيتم استلامه شهر أكتوبر الداخل كأقصى تقدير وهو حال ولاية تيسمسيلت .

وأعلنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أن هذه السنة الدراسية ستكون سنة تكوينية بامتياز، وذلك وفقا لديناميكية عمل يعتمدها القطاع لبلوغ أعلى معايير الجودة في التربية والتعليم.

60 ألف شرطي لتأمين الدخول المدرسي

أكد نائب مدير الشرطة الحضرية، عبد الحميد سعيدي، أنه تم تجنيد 60 ألف شرطي من أجل تأمين الدخول الإجتماعي والمدرسي 2018 / 2019 وقال عميد أول للشرطة سعيدي أمس الثلاثاء في الكلمة التي ألقاها خلال تقديم الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني بمناسبة الدخول المدرسي والإجتماعي أنه سيتم رفع عدد الحواجز على مستوى كل التجمعات السكنية والأسواق،كما أكد ذات المسؤول دخول 34 ألف شرطي بالدراجات الهوائية للعمل هذه السنة من أجل تأمين الأماكن التي يكثر فيها النشاط، كما تم تسخير 2020 شرطي من أجل محاربة التجارة الفوضوية.

رزاقي.جميلة