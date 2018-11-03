ستستفيد الجزائرية للمياه من حوالي9 ملايير دج من الديون العالقة لدى البلديات على المستوى الوطني قبل نهاية سنة 2018، وذلك تنفيذا لتعليمة الوزير الأول الذي أمر مؤخرا بتسوية الديون المستحقة على البلديات للمؤسسة و تعاون وزارتي الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والموارد المائية.

وبحسب ما كشف عنه إسماعيل عميروش، المدير العام للجزائرية للمياه ، على هامش تدشين مقر وحدة معسكر بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال 64 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة أنه “بفضل تعليمة الوزير الأول للمراقبين الماليين للبلديات بتسوية الديون المستحقة على البلديات للمؤسسة و تعاون وزارتي الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والموارد المائية ينتظر أن يتم تحصيل 9 ملايير دج من ديون البلديات قبل نهاية السنة الجارية”.

وافاد عميروش أن “الجزائرية للمياه” شرعت في اتخاذ تدابير لتحصيل مستحقاتها المقدرة ب 50 مليار دج بينها ما بين 28 و 30 مليار دج تعد “قابلة للتحصيل” و هو ما شرعت فيه الوحدات المنتشرة بالولايات و حققت بعضها “نتائج جيدة تجاوزت 110 بالمائة من أهدافها”.

و أشار إلى أن “مؤسسة الجزائرية للمياه بعد تخلصها من مشكل عدم وفرة المياه بفضل المشاريع العملاقة التي أنجزتها الدولة في كل الولايات تركز حاليا على تحسين التسيير لشبكة الماء الصالح للشرب و تحسين نوعية المياه و التقليل من نسبة المياه الضائعة حاليا و المقدرة ب 30 بالمائة من حجم المياه المعبئة”. وذكر المدير العام ل”الجزائرية للمياه” بأن “نسبة ال 30 بالمائة من المياه الضائعة تتشكل اساسا من 50 بالمائة من التسربات و 50 بالمائة من الربط العشوائي و هما ظاهرتان تعمل المؤسسة على القضاء عليهما بتجنيد و تعبئة كل القدرات المادية و البشرية المتوفرة لديها”.

عمر ح