كشفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا سي لخضر بن زروقي عن معالجة 818 شكوى من أصل ألف و 339 تم التبليغ عنها خلال 2018

وواضحة فافا بن زروقي خلال نزولها ضيفة في برنامج “ضيف الصباح ” للقناة الأولى أن 500 شكوى أخرى هي قيد الدراسة حاليا مبرزة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتكفل بمعالجة شكاوي كل الأفراد المقيمين على التراب الجزائري بغض النظر عن جنسياتهم .

كما أفادت فافا ، أن التقرير السنوي لعام 2018 حول حقوق الانسان، الذي سيرفع لرئيس الجمهورية، سيتم تحضيره في الجمعية العامة المقررة في الـ 22 ديسمبر الجاري دون أن تقدم تفاصيل أخرى.

وأضافت نفس المتحدثة أن المجلس الذي تترأسه يولي عناية قصوى للتكوين المتواصل لكل الاطارات، وفي هذا الخصوص سيتم تنظيم ندوة في الـ 12 و 13 ديسمبر الجاري لتكوين الصحفيين من القطاعين العام و الخاص بالتعاون مع منظمة الإصلاح الجنائي وهي الندوة التي سبقتها دورة لتكوين المكونين من ضباط الشرطة القضائية الأسبوع الفارط.

وأشارت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن دستور 2016يتماشى تماما مع نص وروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مشيرة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الانسان ، ينشط في إطار الصلاحيات المخولة له دستوريا و قانونيا ومن ذلك رصد الانتهاكات و التجاوزات عن طريق المعاينة أو التبليغ لدى مقر المجلس أو المندوبيات الجهوية الـ 5 المنصبة مؤخرا في القطر الجزائري أو عن طريق المراسلين المتواجدين في كل ولاية .

ف-س