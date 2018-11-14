خصصت الحكومة 800 مليار سنتيم، لصندوق الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر “أونجام”، من أجل مساعدة الشباب في إنشاء مشاريع خاصة بهم واستثمارات من خلال منحهم قروض بقيمة 100 مليون سنتيم.

ورفعت الحكومة من قيمة الميزانية في تمويل حسب ما جاء في مشروع قانون المالية 2019 بأكثر من 180 مليار سنتيم، مقارنة بالسنة الماضية، حيث تقدر ميزانية تمويل مشاريع “أونجام” بـ600 مليار سنتيم.

وكان المدير العام للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، جبنون عبد الفاتح، قد سبق وأن أكد في تصريح له بأن الوكالة قامت بتمويل حوالي 48 ألف مشروع خلال سنة 2018، فيما ستعمل على تمويل أكثر من 12 ألف مشروع قبل حلول سنة 2019، ليصل العدد الإجمالي لتمويل المشاريع وكالة أونجام إلى حوالي 60 ألف مشروع وقامت وكالة اونجام بتمويل أكثر من 850 ألف مشروع منذ سنة 2005، وسمحت هذه المشاريع بخلق مليون و200 ألف منصب شغل، مؤكدا أن هذه المشاريع مست العديد من النشاطات والقطاعات، سواء مشاريع ذات طابع فلاحي، أو حرفي، أو صناعي،و أن أكثر من 78 بالمائة نسبة تسديد المستثمرين لديونهم على مستوى وكالة «أونجام»، خصوصا وأن تسديد الديون لدى «أونجام» نهائيا تكون بعد 11 سنة.

رزاقي.جميلة