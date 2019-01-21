يشارك حاولي 80 متعاملا وعارضا يمثلون المؤسسات الاقتصادية العمومية و الخاصة و الهيئات المؤسساتية في الطبعة ال13 للصالون الوطني “ملتقى التشغيل و التكوين” في الفترة الممتدة بين م 29 الى 31 جانفي بالعاصمة

و ستضم هذه الطبعة التي تأتي تحت شعار “مواطنة و اقتصاد رقمي” بنفس المكان و الزمان صالونين كانا سابقا ينظمان كل على حدى: صالون التوظيف و الصالون الوطني للتكوين المتواصل حسب وكالة الاتصال و مجلس 3C الذي ينظم الصالون.

ومن المرتقب أن يحضر هذا الحدث حوالي 80 مشاركا و عارضا يمثلون المؤسسات الاقتصادية العمومية و الخاصة و الهيئات المؤسساتية للمساعدة على تشغيل الشباب و المقاولاتية اضافة الى مدارس و مراكز و معاهد التكوين. و تعتبر مجالات نشاطات المؤسسات المشاركة جد متنوعة تمتد من انتاج الأدوية و الصناعات الغذائية مرورا بالصناعة و الخدمات و البناء و الأشغال العمومية و الخدمات الرقمية و القطاع البنكي.

كما تشارك في هذه التظاهرة هياكل هامة على غرار غرفة التجارة و الصناعة للجزائر العاصمة (مزغنة) و الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات و الفدرالية الوطنية للشباب المقاول و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة و الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة.

وفي في هذا الصدد أكد المنظمون أن الصالون الذي له بعد اجتماعي و اقتصادي يشكل “مناسبة بالنسبة لطالبي الشغل و للمؤسسات الباحثة عن كفاءات لتدعيم نفسها با لموارد البشرية” مشيرين الى أن” هذا الصالون يعد فضاء للاتصال بين المؤسسات و المدارس و معاهد التكوين من أجل التكفل بخطط التكوين”.

و توفر بعض المؤسسات المشاركة على غرار المؤسسة الوطنية للهياكل المعدنية و النحاسية و مؤسسة كيت للبناء مئات مناصب العمل في مختلف التخصصات من ملحم الى مهندس مرورا بسائق شاحنات و نحاس و كهربائي و مستعمل المرفاع و قائد أشغال و المهندس حسب المنظمين.

و بالمناسبة ستنظم ندوات و موائد مستديرة و ورشات على هامش هذا الصالون بهدف شرح التدابير و القوانين و الجباية و سياسة التشغيل و المشوار المهني و المهن و برامج التكوين و تحرير السيرة الذاتية اجراء حوارات توظيف و إعداد حصيلة الكفاءات. و سينشط هذه الندوات و الموائد المستديرة مختصون في مجال تسيير الموارد البشرية و التكوين المتواصل.و بالنسبة لهذه الطبعة الجديدة, يتطلع المنظمون إلى تردد أكثر من 25000 زائر فيما بلغ هذا العدد 20000 زائر خلال طبعة 2017 .

عمر ح