80 بالمائة من الكتب المدرسية متوفرة على مستوى الديوان الوطني للمطبوعات

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أن 80 بالمائة من الكتب المدرسية متوفرة على مستوى مراكز التوزيع التابعة للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية.

وأفادت بن غبريط أمس خلال حلولها ضيفا بمنتدى يومية ” الشعب” بأن ” 80 بالمائة من الكتب المدرسية متوفرة على مستوى مراكز التوزيع التابعة للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية” منوهة إلى أن كل كتب الطور الثاني من التعليم الابتدائي ستكون جديدة مع هذا الدخول المدرسي”.

وجددت التذكير بأن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية و ضع 30 كتابا مدرسيا جديدا و 6 كراريس للتمارين تخص الطورين الثاني من التعليم الابتدائي والمتوسط “السنتان الثالثة والرابعة ابتدائي والثانية والثالثة متوسط”تحت تصرف التلاميذ، تحسبا للدخول المدرسي 2017-2018.

كشفت الوزيرة أن 7 كتب مدرسية جديدة في الطور المتوسط ستكون جاهزة بداية من الموسم الدراسي المقبل، وذلك بعد رفضها هذه السنة من قبل لجنة المطابقة و المتابعة للكتب المدرسية، سيما و انها لم تكن في المستوى المنتظر ، موضحة أن اللجنة استندت في رفضها لهذه الكتب إلى كون محتوى البعض منها كان أعلى من مستوى التلاميذ وأخرى أقل منه،مما تطلب عدم ادراجها هذه السنة.

و أضافت أن عملية تقييم ومراجعة الكتب الجديدة “تستغرق ما بين خمسة وثمانية اشهر, كما تتطلب مراجعتها تجنيد 15 متدخلا في كل مادة, علما ان الإطارات المعنية بمراجعة الكتب يتم اختيارهم على أساس الكفاءة في مهنة التدريس في قطاعي التربية والتعليم العالي”.

و كشفت الوزيرة أنه تم فتح مناقصة وطنية لطبع الكتب المدرسية من الجيل الثاني فازت بها 11 دارا للنشر، وذلك تطبيقا للقانون التوجيهي للتربية الذي يمنع احتكار طبع الكتاب المدرسي من طرف مؤسسة واحدة.

وفاء مرشدي