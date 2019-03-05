8.9 مليون دولار كفالة كارلوس غصن!

وافقت محكمة يابانية في طوكيو على إخلاء سبيل رئيس إدارة شركة نيسان السابق “كارلوس غصن” بكفالة قدرها 8.9 مليون دولار بعد أن دام اعتقاله حوالي 107 أيام. وفرضت المحكمة حظراً عليه من السفر خارج #اليابان وعقوبات أخرى تضمن بأنه لن يتلاعب بالأدلة.

وكان غصن قد اتهم بالخيانة الجسيمة للأمانة والتصريح بإيرادات أقل من مدخوله الحقيقي في التقارير المالية لنيسان. وينفي غصن هذه الاتهامات. وقد استقال غصن من منصبي رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة رينو أثناء خضوعه للاعتقال، وكذلك من منصب رئيس تحالف يجمع رينو مع نيسان وميتسوبيشي.