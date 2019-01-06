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8 أسواق للجملة ستكون جاهزة خلال 2019

نسبة الأشغال بها تجاوزت 50 بالمائة:
8 أسواق للجملة ستكون جاهزة خلال 2019

islam kaab 6 يناير 2019 الاقتصاد اضف تعليق 34 زيارة

أعلن أمس، مدير ضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة، عيسى بكاي، عن استكمال إنجاز 8 أسواق للجملة وطنية، خلال سنة 2019. وقال بكاي، خلال استضافته في القناة الإذاعية الأولى ببرنامج “ضيف الصباح”، أنه قد تم الإنتهاء من انجاز سوق سطيف الذي تم بمواصفات عالمية وافتتح مؤخرا بحضور وزير التجارة، السعيد جلاب، وبعد ذلك سيتم الالتفات إلى سوق بوراشد بعين الدفلى الذي يشهد آخر اللمسات قبل تسليم المحلات لأصحابها، وهناك سوق مماثل آخر بسيدي عبد المومن بولاية معسكر بلغت نسبة الانجاز به 76 بالمائة.
وأفاد مدير ضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة، أن نسبة الأشغال لسوق قالمة بلغت 77 بالمائة، بينما وصلت نسبة الأشغال في سوق ورقلة إلى 58 بالمائة، وبعين وسارة في ولاية الجلفة وصلت إلى حد 78 بالمائة، أما في واد العثمانية بولاية ميلة فقد انطلقت الأشغال به في 2018 وهو في طور الإنجاز حاليا.
وإلى غاية إنهاء هذه الشبكة من الأسواق الوطنية، أوضح المتحدث، عن تدعيم هذه الشبكة بمجموعة من الأسواق الجوارية والأسواق المغطاة في جميع الولايات لضمان استقرار التموين وحركية السلع.
عمر ح

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