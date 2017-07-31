

كشف المكلف بالإعلام على مستوى الديوان الوطني للحج والعمرة مصطفى حيداوي، بأن 8000 حاج جزائري من بين 20 ألف أتموا عملية الحجز الكتروني للغرف لحد الساعة، مؤكدا بأن العملية تسير في ظروف حسنة في إنتظار إستكمال العملية التي ستتواصل إلى غاية يوم 26 أوت المقبل. وأفاد حيداوي بأن الحجاج المسجلين إلكترونيا ستكون لهم الأولوية في الإسكان في البقاع المقدسة .

ودعا المكلف بالإعلام على مستوى ديوان الحج مصطفى حيداوي، في تصريح خاص لموقع كل شيئ عن الجزائر

كل الحجاج إلى مباشرة عملية الحجز الإلكتروني التي من شانها أن تخفف عليهم وعلى الجهات المنظمة عبء المشاكل التي تواجههم في المملكة العربية السعودية. موضحا بأنه يمكن للحجاج الإستعانة بتوجيهات التقنيين المختصين في عملية الحجز في حال واجهتهم أية صعوبات خلال مراحل التسجيل

و في رده على سؤال بخصوص المشاكل التي سجلها الديوان خلال الموسم الماضي للحج على مستوى إسكان الحجاج ، قال المتحدث بأن الحجاج غير النظاميين هم الذين يتسببون في المشاكل و عرقلة السير الهادئ للعملية، على إعتبار أن الأولوية تكون دائما للحجاج المسجلين إلكترونية فيما يحاول الحجاج غير النظاميين الحصول على الأسبقية في الإسكان وهو ما ترفضه الجهات المنظمة مما يسبب بعض المشاكل هناك، و طمئن حيداوي في ذات السياق الحجاج بأنهم سيتحصلون على حقهم في الإسكان حتى و لو كانوا غير مسجلين، غير أنه عليهم التحلي بالصبر إلى حين الإنتهاء من إسكان الحجاج النظاميين .

من جهة أخرى ثمّن المتحدث باسم ديوان الحج، تقنية الحجز الإلكتروني التي يعمل بها الديوان منذ سنتين و التي قال بأنها تخفف الكثير من الأعباء فبعدما كان الحجز يستغرق أزيد من 8 ساعات أصبح اليوم لا يستغرق أكثر من 45 دقيقة .

المسار الإلكتروني خدمة جديدة لتسهيل عمل بعثة الحج

في سياق آخر كشف مصطفى حيداوي عن تفاصيل خدمة نظام المسار الإكتروني الجديد للحج، و الذي تم إستحداثه هذه السنة من قبل ديوان الحج بهدف المتابعة الحسنة لعملية الحج و تسهيل وصول المعلومة لجميع أعضاء بعثة الحج. وقال حيداوي بأن نظام المسار الإلكتروني يعمل على إستثمار المعلومة بحيث يمكن الإستفادة منها في وقتها، كما أن العملية تتيح للمنظمين تتبع مسار الحاج الجزائري منذ خروجه من مطار الجزائر إلى غاية عودته، عن طريق النظام الجديد الذي هو عبارة عن بوابة الحج الجزائرية تهدف إلى وصول كل المعنيين بتنظيم عملية الحج إلى المعلومة بكبسة زر.

ر.م