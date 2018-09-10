78 قتيلا في الاشتباكات الأخيرة في طرابلس الليبية

ارتفعت حصيلة قتلى الاشتباكات المسلحة التي وقعت في العاصمة الليبية طرابلس -قبل إعلان الأمم المتحدة توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار الثلاثاء الماضي- إلى 78 شخصا، حسبما أعلنت وزارة الصحة الليبية.

و قالت إدارة شؤون الجرحى في الوزارة، في بيان صحفي أمس، إن حصيلة الاشتباكات في طرابلس وصلت إلى 78 قتيلا و210 جرحى، حتى أمس السبت.

و أشار البيان إلى أن “103 جرحى تلقوا العلاج في المستشفيات وغادروها ، و أصبح 16 شخصا في عداد المفقودين جراء الاشتباكات”.

وكانت حصيلة سابقة لوزارة الصحة قد أشارت إلى سقوط 63 قتيلا و159 جريحا و12 مفقودا.

ولم يوضح البيان ما إذا كانت حصيلة الضحايا من المدنيين أو من المسلحين والقوات الحكومية أو تشملهما.

وشهدت طرابلس على مدى نحو عشرة أيام معارك بين قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية وعناصر اللواء السابع المنحدر من مدينة ترهونة (80 كلم) جنوب العاصمة، في بعض مناطق جنوب طرابلس.

وتقول حكومة الوفاق إن اللواء السابع ،تشكيل مسلح خارج عن القانون، ولا يتبع للحرس الرئاسي التابع لها. وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الثلاثاء الماضي، عن توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة في طرابلس.

وقالت البعثة الأممية، في بيان نشر على حسابها الرسمي عبر موقع (تويتر)، انه “برعاية الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة ، تم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وتوقيعه”.

وجرى الاتفاق بحضور ممثلين عن المجلس الرئاسي ووزير الداخلية وضباط عسكريين وقادة المجموعات المسلحة المختلفة المتواجدة في طرابلس.

ويتضمن الاتفاق “إنهاء جميع الأعمال العدائية وحماية المدنيين وصون الممتلكات العامة والخاصة، وإعادة فتح مطار “امعيتيقة” الدولي بطرابلس”.

وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وضعف في مؤسسات الجيش والشرطة، وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي عام 2011.