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78 ألف مكتتب عدل 2 يشرعون في دفع الشطر الثاني شهر جانفي

توزيع أكثر من 30 ألف شهادة تخصيص عبر 25 ولاية:
78 ألف مكتتب عدل 2 يشرعون في دفع الشطر الثاني شهر جانفي

eldjazair 25 ديسمبر 2017 الوطني اضف تعليق 18 زيارة

توزيع 7200 وحدة سكنية قبل نهاية السنة
كشف المدير العام لوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” سعيد روبة أن دفع الشرط الثاني لمكتتبي عدل 2والذين اختاروا مواقع سكناتهم سيكون شهر جانفي المقبل.
وأشار روبة على هامش اللقاء التقييمي لإطارات قطاع السكن والعمران أمس إلى أن عدد المكتتبين المعنيين بدفع الشرط الثاني يبلغ 78 ألف مكتتب مضيفا أن عدد المكتتبين الذي اختاروا سكناتهم بلغ لغاية الساعة 66 ألف مكتتب من أصل 78 ألف مكتتب معني بالعملية فيما يبقى موقع الوكالة مفتوحا أمام المكتتبين إلى غاية الانتهاء من اختيار سكناتهم كما أكد ذات المتحدث على أن شهر جانفي سيشهد تقديم شهادات التخصيص لـ 32700 ألف مكتتب عبر 25 ولاية.
وفي سياق آخر كشف مدير وكالة عدل عن توزيع 7200 وحدة سكنية قبل نهاية السنة الجارية منها أكثر من 4000 سكن على مستوى العاصمة.
زينب بن عزوز

 

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