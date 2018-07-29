قام حوالي 75 بالمائة من الناجحين في امتحان شهادة البكالوريا، بعملية التسجيل الجامعي الأولي، التي انطلقت منذ افتتاح الأرضية الالكترونية يوم الخميس الماضي وتستمر إلى غاية منتصف نهار أمس السبت. وأكد مصدر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن عملية التسجيلات الجامعية الأولية للمتحصلين على شهادة البكالوريا استمرت إلى غاية منتصف ليل امس السبت وفق الآجال المحددة، مشيرا إلى أنه “من بين 391 276 ناجح في امتحان شهادة البكالوريا، قام 908 205 طالب جديد بالتسجيل في الأرضية الوطنية بنسبة تقدر بـ 50. 74 بالمائة”. أما عن العدد الإجمالي للطلبة الجدد الذين دخلوا إلى الأرضية الوطنية، فيقدر بـ “973 257 طالب يمثلون نسبة 34. 93 بالمائة”، ويتضمن هذا العدد الطلبة المسجلين وغير المسجلين. وأوضح ذات المصدر، أن الطلبة الذين لم يسجلوا أنفسهم “بإمكانهم القيام بهذه العملية في الساعات القليلة المتبقية قبل غلق الأرضية الالكترونية”، كما يمكن للطلبة الذين فوتوا فرصة التسجيل بعد انتهاء المهلة، أن يقوموا بالتسجيل “خلال عملية التأكيد التي تلي عملية التسجيلات الأولية وتدوم فترتها يومي الأحد والاثنين”. أما بالنسبة لعملية اختيار الشعب، فيستم “منح فرصة ثانية للطلبة الذين لم يقوموا بالاختيار، وذلك قبل انطلاق عملية التوجيه”.

وقد شهدت عملية التسجيلات الجامعية الأولية، خلال الساعات الأولى لانطلاقها تسجيل أكثر من 3500 حامل لشهادة الباكالوريا أنفسهم، فيما قام 65 ألف طالب بفتح الأرضية المخصصة لهذه العملية.

ويتم تأكيد التسجيلات الأولية في الفترة الممتدة ما بين 29 الى 30 جويلية، كما يسمح للطلبة الجدد أيضا خلال هذه الفترة بتعديل بطاقة رغباتهم السابقة، بحيث يتم توجيه الطالب حسب بطاقة الرغبات الثانية، ليتم الاعلان عن نتائج التوجيهات على الخط يوم 07 اغسطس 2018 مساءا وذلك بعد معالجة الرغبات في الفترة الممتدة ما بين 31 جويلية و07 أوت.

أما المرحلة الثانية من التسجيلات الأولية وإعادة التوجيه وإجراء الاختبارات والمقابلات بالنسبة للفروع المعنية تكون من 08 الى 12 أوت، ويتعلق الأمر بالطلبة الذين تم توجيههم لفرع علوم وتقنيات الذين يتوجب عليهم تقديم شهادة طبية للمؤسسة التي تم توجيههم فيها، وكذا اجراء لقاء شفوي في حالة توجيههم الى إحدى هذه المؤسسات، ويتعلق الأمر بالمدارس العليا للأساتذة او معاهد وعلوم التكنولوجيات التطبيقية و بعض دورات الليسانس و ليسانس الامامة والارشاد. وتتم المعالجة الثانية لحالات الرسوب في الاختبارات والمقابلات وطلبات اعادة التوجيه، في الفترة الممتدة ما بين 13 و 16 اغسطس المقبل، اما الاعلان عن نتائج التوجيهات فيكون في 16 أوت. وحدد تاريخ فتح البوابة المخصصة للإيواء في الفترة الممتدة ما بين 08 الى 15 اغسطس المقبل، ليتم الاعلان عن التسجيلات النهائية وكذا ملفات الخدمات الجامعية من 02 الى 06 سبتمبر وهي مرحلة التسجيلات النهائية.

وستكون مرحلة معالجة الحالات الاستثنائية من طرف مؤسسات التعليم العالي وإعادة فتح البوابة المخصصة للإيواء والمنحة والنقل، من 02 الى 16 سبتمبر بحيث حدد تاريخ 16 سبتمبر كآخر أجل للتسجيلات النهائية بعنوان السنة الجامعية 2018-2019 . للتذكير، فإن آخر أجل للتسجيلات النهائية سيكون في 16 سبتمبر المقبل.

رزاقي.جميلة