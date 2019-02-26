انطلقت امس، بقصر المعارض بالعاصمة فعاليات الطبعة الـ 17 للصالون الدولي للصناعات الغذائية جزاقرو الذي يشهد مشاركة 740 عارضا من 34 دولة من داخل وخارج الوطن منها الصين تركيا وايطاليا.وعلى مدار 4 أيام سيتم عرض 6 تخصصات في مجال الصناعات الغذائية ومختلف التجهيزات ولايات التكييف الغذائي.ويقول بعض العارضين في هذا الصدد”انهم يركزون على الجودة وعقود العمل واتفاقيات شراكة خاصة العلامة ومن بين المنتوجات المعروضة آلات لصناعة الحلويات”.

وينظم على هامش الصالون منتديات وملتقيات وورشات للترويج لمختلف المنتوجات الجزائرية المحلية والتعريف بها وذلك بحضور مختلف الشركات الأجنبية حيث سيتم شرح فرص الشراكة والاستثمار في الجزائر والتعريف بالتسهيلات الجمركية والجبائية.

عمر ح