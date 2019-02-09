700 ألف عامل بعقود “لاداس” ستمدد عقودهم إلى غاية 2021

كشفت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، عن تمديد إضافي لعقود المستفيدين من جهاز التشغيل «لاداس» لمدة سنتين، ابتداء من شهر جوان من السنة الحالية إلى غاية جوان 2021، على أن يشمل التمديد أزيد من 700 ألف عامل مع منحهم إمكانية التكوين واكتساب خبرة تسمح لهم بالاحتكاك بعالم الشغل والالتحاق بمناصب دائمة

وطمأنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الأشخاص المستفيدين من جهاز عقود التشغيل “لاداس” حسب ما نقلته جهات إعلامية عن مصادر من الوزارة أكدت أنه سيتم تمديد فترة العقود إلى سنتين إضافيتين، اعتبارا من شهر جوان 2019 إلى غاية جوان 2021 على أن يشمل القرار أزيد 700 ألف عامل بعد موافقة الوزير الاول أحمد أويحيى على قرار التمديد

كما تحدثت عن تخصيص 30 ألف منصب جديد لاحتواء طلبات الشغل، كما تم تخصيص 20 ألف منصب جديد للشباب الحاملين شهادات جامعية أو شهادات معادلة لها وتشمل البالغين من العمر بين 18 و35 سنة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على رقمنة القطاع مع جميع القطاعات

رزاقي.جميلة