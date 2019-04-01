في حصيلة لمصالح الحماية المدنية والدرك: 7 قتلى وأكثر من 60 جريحا في حوادث مرور خلال 24 ساعة الماضية

سجلت الطرقات الوطنية عبر عدة ولايات، وخلال الـ24 ساعة الماضية عدة حوادث مرور، أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وجرح 63 آخر ووفق ما أعلنت عنه مصالح الحماية المدنية والدرك الوطني في بيانات فقد سجلت اكبر حصيلة بالجلفة.

حيث هلك شخص وجرح 30 آخرين في حادث انحراف حافلة لنقل المسافرين، يليه حادث بأم البواقي أين هلك شخصان وإصابة 7 آخرين وسجلت ولاية الشلف حصيلة بوفاة شخصين في حادث مرور بالطريق الوطني رقم 4 ووقعت 4 حوادث مرور بغليزان، حيث قتل شخص وأصيب 25 آخر كما لقيت طفلة مصرعها و جرح امرأة في حادث سير بالعوينات في تبسة.