

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار أن 69 بالمائة من الطلبة الحاملين لشهادة البكالوريا تم توجيههم حسب رغبتهم الأولى وعددهم يقارب 185 ألفا، فيما وجه 13 بالمائة من الطلبة وفق رغبتهم الثانية”.

قال الطاهر حجار، أمس، خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم نشر نتائج توجيه الناجحين الجدد في 2018 مساء غد الثلاثاء على الموقع الإلكتروني للتوجيهات الذي وضعته الوزارة تحت تصرفهم “.

وأفاد الطاهر حجار أنه “تم خلال هذه السنة رفع معدلات القبول في بعض التخصصات بالنظر إلى ارتفاع عدد الحاصلين على معدلات كبيرة في شهادة الباكالوريا حيث بلغ معدل القبول في تخصص الطب 15.97 بعدما كان 15.84 السنة الماضية”، مشيرا أن “رفع معدل القبول في تخصص الصيدلة إلى 15.43، والمدرسة العليا للأساتذة 15.67 والمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات 16.31، 16.97”.

9 مؤسسات جامعية خاصة تبقى حرة في تحديد معدلات القبول

وذكر حجار أن “المؤسسات الجامعية الخاصة المتحصلة على اعتماد الوزارة وصل عددها إلى 9 جامعات في البليدة والجزائر العاصمة وبرج بوعريريج وتيزي وزو “، مبرزا أنها” تبقى حرة في تحديد معدلات القبول في التخصصات المتعلقة اللغات الأجنبية ميكانيك، إلكترونيك…، إلا ما تعلق بالتخصصات المحمية والتي لن يقبل خفض معدلاتها في الجامعات الخاصة”، قائلا أن “عدد الطلبة على مستوى تلك الجامعات لا يتجاوز 1800 طالب”.

واعتبر الوزير أن “التسجيلات الجامعية للناجحين الجدد في شهادة الباكالوريا جرت في ظروف جيدة وأن عدد الملتحقين بالجامعة هذه السنة قد بلغ 276 ألف طالب”، كاشفا أن “عدد الملتحقين بالجامعة في 3 سنوات الأخيرة بلغ أكثر من 948 ألف طالب”.

وقال الطاهر حجار أن “عدد الطلبة تقلص مقارنة بالسنة الفارطة ،حيث أنه من المتوقع أن يصل العدد الإجمالي للطلبة مع الدخول الجامعي المقبل مليون و740 ألف طالب بكافة الأطوار”، مبرزا أن “شعبة العلوم التجريبية تتصدر قائمة توزيع الناجحين في الباكالوريا حسب الفروع بلغ 112830 أي بنسبة 40 بالمائة بينما بلغت في شعبة الرياضيات 13375 أي بنسبة 4.84 بالمائة”.

تمديد ساعات الدراسة بالجامعات حسب الظروف

هذا وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن “تمديد ساعات الدراسة في الجامعات سيكون حسب ظروف كل جامعة، قائلا انه “في الستينات كنا ندرس حتى الثامنة ليلا”، كاشفا أن تمديد ساعات التدريس سيكون حسب ظروف كل جامعة، ومن خلال توفر النقل الجامعي الذي نملك معه عقد ونحن من نحدد ساعات العمل حسب احتياجاتنا”.

من جانبه فند الطاهر حجار “ما تداولته بعض وسائل الإعلام مؤخرا عن رسوب 70 بالمائة من طلبة السنة الأولى جامعي”، قائلا بان “الجهة الوحيدة المخولة بإجراء الإحصائيات هي وزارة التعليم العالي التي تؤكد إحصائياتها عكس ما تم تداوله من أخبار”، مشيرا أنه “من غير المنطقي الحديث عن رسوب 70 بالمائة من الطلبة في السنة الأولى”.

من جهة أخرى تطرق حجار إلى “التحضير لعقد ندوة وطنية حول تحسين مستوى أداء الخدمات الجامعية”، موضحا انه “سيتم خلالها التركيز على استشارة الخبراء ونقل التجارب الأجنبية الرائدة في هذا المجال”، معترفا” بنقص التكوين في هذا المجال الذي سيركز مستقبلا على إخضاع كل عماله خاصة عمال الإسكان والإطعام للتكوين قبل التوظيف ضمانا لخدمة أحسن”.

رزاقي.جميلة