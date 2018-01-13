66 ألف مكتتب عدل 2 مطالبون بتحيين بياناتهم حسب وضعياتهم العائلية الجديدة

دعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” مكتتبي عدل 2 الذين اختاروا مواقع سكناتهم إلى ضرورة تحديث بياناتهم حسب وضعيتهم العائلية الجديدة

وأوردت وكالة عدل في بيان لها نشرته على موقعها الإليكتروني فإنه:” بات لزاما على مكتتبي “عدل 2″ الذين اختاروا مواقع سكناتهم تحديث بياناتهم وفق وضعيتهم العائلية الجديدة، وهذا عبر نافذة خاصة في الموقع الالكتروني.”

هذا ويقدر عدد مكتتبي عدل 2 ممن اختاروا مواقع سكناتهم 66 ألف مكتتب من أصل 78 أل مكتتب معني بعملية اختيار المواقع السكنية و دفع الشطر الثاني شهر جانفي الجاري و الذي سيعرف أيضا تسليم شهادات التخصيص لـ 32700 ألف مكتتب عبر 25 ولاية. وتطرح عديد علامات الإستفهام

زينب بن عزوز