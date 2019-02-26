65.31بالمائة من الاساتذة يستجبون لنداء اضراب التكتل النقابي

بلغت النسبة الوطنية لإضراب الذي دعت اليه نقابات التكتل النقابي لقطاع التربية في يومه اﻻول 65.31بالمئة، حيث عاد الالاف من التلاميذ أدراجهم الى بيوتهم بعد أن شلت الأقسام

وباشرت اليوم ستة نقاباب في قطاع التربية ممثلة في كل من “الستاف” والاسنيتو والانباف والكنابست والسنابست والكلا أول يوم من إضراب اليومين حيث اكد المكلف بالاعلام على مستوى النقابة الوطنية لعمال التربية يحياوي قودير أن الإضراب كان ناجحا بعد استجابة 65.31 بالمائة من الأساتذة والعمال وهذا سعيا لتحقيق المطالب المرفوعة من قبل التكتل النقابي وفي ظل سد السلطات العليا اذانها اتجاه انشغالات هؤلاء والتي حملتها إشعارات بالاضراب التي رفعت الى وزارة التربية الوطنية

وكشف يحياوي عن مواصلة يوم الغد الاضراب على ان يتزامن مع احتجاجات جهوية ستنظم في أربعة ولايات حيث دعا الأساتذة والعمال للمشاركة بقوة ، قائلا”الزملاء الزميلات على امتداد ساحات الوطن بشكل عام و منخرطي النقابة الوطنية لعمال التربية يجب ان تكون المشاركة في الاحتجاجات على قدر امنياتكم و على قدر الوعي النقابي الذي نحن بأمس الحاجة إليه في هذه المرحلة الحساسة من النضال العمالي

رزاقي.جميلة