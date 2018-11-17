أطلقت شركة المياه والتطهير “سيال” مخططا وقائيا يشمل مراقبة دورية لـ 60 نقطة سوداء للشبكة الرئيسية للتطهير عبر 13 مقاطعة إدارية على مستوى العاصمة.

وأوضح المدير المكلف بمصلحة التطهير بشركة “سيال”، محمد رضا بوداب في تصريح، أنه ولتفادي خطر الفيضانات على مستوى العاصمة تم إعداد مخطط خاص لمراقبة الشبكة الرئيسية للتطهير عبر 60 نقطة سوداء بمختلف مقاطعات الولاية حيث تم تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية في الحالات العادية وتكيفها في حالة حدوث طوارئ وفيضانات، مشيرا إلى أن مصالحهم تعمل منذ سنوات على تجديد وتوسعة شبكات المياه القديمة وكذا إنشاء شبكات رئيسية لنقل المياه المستعملة ومياه الأمطار للوقاية من كل حادث قد يطرأ مع توفير 85 محطة رفع بمختلف أنحاء العاصمة لتفادي أي خطر للفيضانات، وتعمل محطات الرفع على مستوى العاصمة على رفع المياه الزائدة (مياه مستعملة ومياه الأمطار) من المجاري الجوفية ونقلها نحو “مصبات” أخرى لتفادي خطر الفيضانات على غرار محطة الرفع بباب الزوار التي ترفع 24 ألف متر مكعب في الساعة أي بما يقدر بـ 2 مليون متر مكعب في الشهر وكذا محطات الرفع بكل من برج البحري و الخروبة والأقبية الثلاث فضلا عن كوريفة بالحراش.

وقدر المتحدث، كمية الفضلات التي تقوم “سيال” باستخراجها بـ 200 طن من الأوحال والمواد الصلبة يوميا من 3 محطات التطهير الرئيسية ببراقي وبني مسوس و الرغاية تفاديا لوقوع أي فيضانات.

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