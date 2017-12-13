كشف المدير العام لوكالة عدل سعيد روبة عن اختيار 60 ألف مكتتب مسجل في البرنامج عدل لمواقع سكناتهم لغاية أول أمس فيما تبقى العملية متواصلة لما يقارب 18 ألف المتبقين .

وذكر بوروبة في تصريح له خلال اللقاء الذي نظمته وزارة السكن مع مؤسسات الإنجاز الموكلة لهم إنجاز مشاريع عدل أن عملية اختيار المكتتبين تسير على أحسن ما يرام لم يسجل فيها أية مشاكل سيما أن الموقع متاح لكافة المكتتبين المعنيين بالأمر كاشفا بلغة الأرقام عن إحصاء60 ألف مكتتب عدل2 من مجموع 87 ألف مكتتب عدل 2 .

وكانت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” قد فتحت موقعها الإلكتروني أمام مكتتبي عدل 2 يوم 7 ديسمبر الفارط و لا تزال العملية مستمر لغاية تسجيل آخر مكتتب .

زينب بن عزوز