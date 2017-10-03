سيستفيد قطاع التضامن الوطني من إجراءات “استعجالية” تتمثل في تخصيص أزيد من 6000 منصب لتدعيم مجال تعليم و إدماج التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة, حسب ما أفاد به, بيان لوزارة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة.

وأكدت الوزارة في بيان لها تحوز”الجزائر” نسخة منه أنه “وفي إطار الدخول المدرسي 2017/2018، رفعت السيدة غنية الدالية، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، انشغالات القطاع إلى السيد الوزير الأول، فيما يخص النقص المسجل في المقاعد البيداغوجية والتأطير، وما تسببه هذه الإشكالية من حرمان للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من حقهم في التربية والتعليم.

يضيف البيان” وقد تفضل السيد الوزير الأول بقبول طلب قطاع التضامن الوطني، نظرا للعناية الخاصة التي يوليها لهذه الفئة، من خلال إجراءات إستعجالية تمثلت في الترخيص بتخصيص حصة من المناصب في إطار عقود جهاز المساعدة على الإدماج المهني(DAIP)، تقدر بثلاثة آلاف وأربعمائة وثمانية وعشرين )3428( منصبا، لتدعيم هيئات التربية والتعليم بالمؤسسات المتخصصة والأقسام الخاصة.

و رفع التجميد عن جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي(DAIS)، وتخصيص حصة تقدر بألفين وتسعمائة وثمانية وعشرين )2928( منصبا، لفائدة المستخدمين الذين سيؤدون مهام مساعدي الحياة اليومية للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد البيان “إن هذا القرار الهام، الذي اتخذه السيد الوزير الأول تجسيدا للتوجيهات لفخامة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بخصوص التكفل بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، سيسمح، دون شك، للمؤسسات المتخصصة بأداء مهامها التربوية في أحسن الظروف، كما سيسهل فتح المزيد من الأقسام الخاصة في الوسط المدرسي العادي بالتنسيق مع قطاع التربية الوطنية، و يدعم مساعي القطاع للقضاء على قوائم الانتظار.

التكفل بالتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة : قطاع التضامن الوطني يستفيد من إجراءات استعجالية

رزاقي جميلة