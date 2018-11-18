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6 آلاف فلاح يستفيد من قروض “الرفيق” مطلع 2019

بنك "بدر"يكشف:
6 آلاف فلاح يستفيد من قروض “الرفيق” مطلع 2019

eldjazair 18 نوفمبر 2018 الاقتصاد اضف تعليق 80 زيارة

سيستفيد مطلع السنة المقبلة 2019 قرابة 6 ألاف فلاح من قروض “الرفيق” الموجهة من طرف بنك الفلاحة والتنمية الريفية “البدر” هذا وقد شرع البنك منذ أشهر في دراسة ملفات حوالي 15 ألف طالب.
من جهته كشف رئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية «البدر»، بوعلام جبار،في تصريح له أن البنك أعطى الموافقة لحوالي 6 آلاف فلاح للاستفادة من قرض الرفيق لسنة 2019، فيما سيتم منح قروض جديدة للفلاحين الذين لم يستطيعوا تسديد المبلغ الكامل من القرض وأوضح أن مصالح البنك بصدد دراسة ملفات حوالي 15 ألف طالب قرض «الرفيق» قبل نهاية نوفمبر الجاري،وكشف أنه تمت الموافقة على حوالي 6 آلاف ملف للاستفادة من هذا القرض،وفيما يخصعدد الملفات التي تم إيداعها على مستوى فروع بنك «البدر» على مستوى الولايات تتراوح بين 2000 و2500 طلب، في فترة شهرين فقط.
رزاقي.جميلة

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