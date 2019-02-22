الرئيس السوداني عمر البشير يعلن فرض حالة الطوارئ لمدة عام وحل حكومة الوفاق الوطني

أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، الجمعة، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة عام، وحل حكومة الوفاق الوطني وحكومات الولايات، ما دعا البرلمان إلى تأجيل النظر في التعديلات الدستورية.

وجاء ذلك في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، من القصر الرئاسي، بحضور قيادات حكومية وأخرى من الحزب الحاكم،

خطاب يأتي في وقت تشهد البلاد منذ نحو شهرين، احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلًا، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عدد القتلى 51 قتيلًا.

وفي الرابع من ديسمبر، أعلن البرلمان السوداني، أنه تسلم مقترحا من 33 حزبا سياسيا لتعديل الدستور بما يتيح للبشير الترشح لدورات مفتوحة في انتخابات الرئاسة.

وانتخب البشير، رئيسا في 2010، وأعيد انتخابه عام 2015 لدورة رئاسية تنتهي في 2020، دون احتساب فترات حكم أخرى منذ وصوله إلى السلطة في جوان 1989.

وقال الرئيس السوداني في خطابه، إنه سيتابع تنفيذ كل القرارات التي أصدرها، مشيرا إلى أن القوات المسلحة ستكون حامية للوطن والشعب، داعيا جميع الأحزاب السياسية والحركات المسلحة والشباب إلى الحوار.

“أقف على منصة قومية وهي رئاسة الجمهورية لرعاية كل الشعب المؤيد والمعارض على مسافة واحدة من الجميع.. وفي ذلك زادي العدل والشفافية”.

وتابع “أخصص الدعوة لقوى المعارضة التي لازالت خارج الوطن إلى التحرك للأمام للتشاور حول قضايا الوطن وحول آلية حوار، وأدعو وأشار البشير، إلى أن تهيئة المسار تقوم على التأكيد وثيقة الحوار الوطني التي أنجزتها وثيقة الحوار الوطني.