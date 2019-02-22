رئيس المخابرات الفنزويلية السابق ينشق عن مادورو:

أعلن الرئيس السابق للمخابرات العسكرية الفنزويلية والعضو في برلمان البلاد عن الحزب الاشتراكي الحاكم، هوغو كارفاخال، انشقاقه عن الرئيس نيكولاس مادورو

وفي حديث لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أول أمس، وصف كارفاخال البالغ من العمر 58 عاما، وهو متقاعد منذ عام 2012 بعد 10 سنوات من الخدمة في هذا المنصب الحساس، وصف مادورو بأنه دكتاتور، واتهمه والمقربين منه بالفساد والمتاجرة بالمخدرات والسعي إلى نيل رضا حزب الله اللبناني

وفي تسجيل مصور، حمّل رئيس المخابرات السابق رئيس بلاده المسؤولية عن “قتل مئات الشباب الذين طالبوا باستعادة الحقوق التي تمت سرقتها” وكذلك عن نقص الأدوية وغياب الأمن في فنزويلا

وناشد كارفاخال الجنرالات الفنزويليين كسر ولاءهم لمادورو والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية الأجنبية إلى البلاد

ولم يكن كارفاخال أول مسؤول فنزويلي ينشق عن مادورو على خلفية الأزمة السياسية التي اندلعت في البلاد بعد إعلان رئيس البرلمان خوان غوايدو نفسه في 23جانفي رئيسا مؤقتا للبلاد بدلا من مادورو واعتراف بعض الدول بذلك، وفي مقدمتها الولايات المتحدة

وتحث المعارضة الفنزويلية المدعومة أمريكيا على إدخال المساعدات الإنسانية الأجنبية إلى البلاد، فيما يعتبر مادورو الذي يحظى بتأييد من روسيا وتركيا والصين هذه الخطة “مسرحية رخيصة” أعدت واشنطن السيناريو لها