الجزائر تدرس مشروعا لفتح خط جوي مع الولايات المتحدة الامريكية:

كشف وزير النقل، عبد الغاني زعلان، أن الجزائر، تدرس مشروعا لفتح خط جوي مباشر، مع نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية،مثلما تم فتح خط جديد، يربط الجزائر مع الغابون و كامرون.