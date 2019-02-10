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الجزائر تدرس مشروعا لفتح خط جوي مع الولايات المتحدة الامريكية:

Rafika Maariche 10 فبراير 2019 الوطني اضف تعليق 128 زيارة

كشف وزير النقل، عبد الغاني زعلان، أن الجزائر، تدرس مشروعا لفتح خط جوي مباشر، مع  نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية،مثلما تم فتح خط جديد، يربط الجزائر مع الغابون و كامرون.

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