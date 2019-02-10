الجزائر تدرس مشروعا لفتح خط جوي مع الولايات المتحدة الامريكية:

كشف وزير النقل، عبد الغاني زعلان، أن الجزائر، تدرس مشروعا لفتح خط جوي مباشر، مع نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية،مثلما تم فتح خط جديد، يربط الجزائر مع الغابون و كامرون.
Rafika Maariche 10 فبراير 2019 الوطني اضف تعليق 128 زيارة
10 فبراير 2019
10 فبراير 2019
كشف وزير النقل، عبد الغاني زعلان، أن الجزائر، تدرس مشروعا لفتح خط جوي مباشر، مع نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية،مثلما تم فتح خط جديد، يربط الجزائر مع الغابون و كامرون.
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