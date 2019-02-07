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على هامش أعمال الدورة الـ34 للمجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي بإثيوبيا: مساهل يلتقي وزير الخارجية الموريتاني

Sabrina Kerkouba 7 فبراير 2019 الحدث اضف تعليق 163 زيارة

التقى وزير الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل اليوم، نظيره الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، على هامش أعمال الدورة الـ34 للمجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي المنعقدة حاليًا بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تناول اللقاء، علاقات التعاون بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويشارك وزير الشؤون  الخارجية، عبد القادر مساهل انطلقت أشغال الدورة العادية ال34 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي، يوم الخميس بأديس ابابا (اثيوبيا)، حيث يقود الوزير، الوفد الجزائري المشارك في أشغال هذه الدورة التحضيرية التي ستدوم  يومين للدورة العادية ال32 لندوة رؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي المقررة يومي 10 و 11 فيفري الجاري.

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