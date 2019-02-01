بعد أيام قلائل من التعديل الجزئي على الأمانة العامة : بوشافع ينسحب من الديوان الإستشاري لحزب الأفافاس

أعلن السكريتير الأول السابق لحزب جبهة القوى الإشتراكية وأحد المستشارين الحاليين للأمين الوطني الأول عبد المالك بوشافع عن إنسحابه من الديوان الإستشاري للحزب و هذا بعد أيام قلائل من التعديل الجزئي التي أجرته الهيئة الرئاسية للحزب طبقا للمادة 54 من القانون الأساسي و ذكر اسمه ضمن مستشاري السكريتير الأول إلى جانب جداعي أحمد ومداني يحيى وشاشوة حميد ومنعوم رابح.

وذكر على صفحته الرسمية اليوم :” إحتراما للقانون الأساسي و النظام الداخلي للحزب و مبدأ الأخلاق السياسية لي الأسف الشديد أن أعلم الهيئة الرئاسية و كافة المناضلين و المناضلات بإنسحابي من الديوان الإستشاري”.

زينب بن عزوز