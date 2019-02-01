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بوشافع ينسحب من الديوان الإستشاري لحزب الأفافاس

بعد أيام قلائل من التعديل الجزئي على الأمانة العامة :
بوشافع ينسحب من الديوان الإستشاري لحزب الأفافاس

Zineb Ben Azzouz 1 فبراير 2019 الحدث اضف تعليق 142 زيارة

 

 

 

 

 

 

أعلن السكريتير الأول السابق لحزب جبهة القوى الإشتراكية وأحد المستشارين الحاليين للأمين الوطني الأول  عبد المالك بوشافع عن  إنسحابه  من الديوان الإستشاري للحزب و هذا بعد أيام قلائل من التعديل الجزئي التي أجرته الهيئة الرئاسية للحزب  طبقا للمادة 54 من القانون الأساسي  و ذكر اسمه ضمن مستشاري السكريتير الأول إلى جانب جداعي أحمد ومداني يحيى وشاشوة حميد ومنعوم رابح.

وذكر على صفحته الرسمية  اليوم :” إحتراما  للقانون الأساسي  و النظام الداخلي للحزب و مبدأ الأخلاق السياسية  لي الأسف الشديد أن أعلم الهيئة الرئاسية و كافة المناضلين و المناضلات بإنسحابي من الديوان الإستشاري”.

 زينب بن عزوز

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