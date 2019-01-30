وفاة الكاتب والناقد منصور عبروس عن عمرناهز 63 سنة

توفي اليوم الكاتب منصور عبروس في فرنسا ذلك بعد مرض طويل عن عمر ناهز 63 سنة.

وولد الكاتب والباحث والناقد منصور عبروس يوم 23 سبتمبر 1956 في تيزي وزو، وهو خريج في علم النفس (جامعة باريس نانتير) والجماليات (جامعة باريس السوربون)، درس في المدرسة العليا للفنون الجميلة في الجزائر قبل مغادرة البلاد لفرنسا، وكان مديرا للثقافة في مدينة كريتاييل، ثم المسؤول عن “الثقافة” إلى مدينة باريس.

وطوال حياته، كان مهتماً بالحركة الجزائرية للفنون التشكيلية التي كرس لها العديد من الكتب، ومن بينها “قاموس الفنانين الجزائريين السيرة الذاتية 1917-1999” (دار قصبة للنشر، الجزائر 2002) ، “حولية الفنون في الجزائر 1962-2002” ( 2004) و “الفن في الجزائر”. دليل الببليوغرافيا (1844-2008) ، طبعات القصبة، الجزائر 2009. وهو أيضا مؤلف مقال بعنوان “مساهمة في تاريخ الحركة الطلابية الجزائرية 1962-.1982” (L’Harmattan ، باريس ، 2002).