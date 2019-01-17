“غوغل” يحتفي بذكرى ميلاد النجمة العالمية داليدا

احتفى محرّك البحث “غوغل” بذكرى ميلاد النجمة العالمية داليدا الـ 86، حيثث نشر صورأ كاريكاتورية للفنانة الراحلة على وجه صفحته الرئيسية.

الفنانة الراحلة داليدا، واسمها الحقيقي “يولاندا كريستينا جيجليوتي”، إيطالية من أصل مصري، بدأت حياتها بالمشاركة في مسابقة ملكة جمال مصر وفازت بها في 1954 لتكون نقطة البداية لحياتها الفنية في فرنسا.

وغنَت داليدا بتسع لغات، هي: العربية، والإيطالية، والعبرية، والفرنسية، واليونانية، واليابانية، والإنجليزية، والإسبانية، والألمانية.