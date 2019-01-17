الخميس , يناير 17 2019
أخبار عاجلة
الرئيسية / الثقافة / “غوغل” يحتفي بذكرى ميلاد النجمة العالمية داليدا

“غوغل” يحتفي بذكرى ميلاد النجمة العالمية داليدا

Sabrina Kerkouba 17 يناير 2019 الثقافة اضف تعليق 56 زيارة

احتفى محرّك البحث “غوغل” بذكرى ميلاد النجمة العالمية داليدا الـ 86، حيثث نشر  صورأ كاريكاتورية للفنانة الراحلة على وجه صفحته الرئيسية.

الفنانة الراحلة داليدا، واسمها الحقيقي “يولاندا كريستينا جيجليوتي”، إيطالية من أصل مصري، بدأت حياتها بالمشاركة في مسابقة ملكة جمال مصر وفازت بها في 1954 لتكون نقطة البداية لحياتها الفنية في فرنسا.
وغنَت داليدا بتسع لغات، هي: العربية، والإيطالية، والعبرية، والفرنسية، واليونانية، واليابانية، والإنجليزية، والإسبانية، والألمانية.
وفي 1987 انتحرت داليدا بجرعة زائدة من الأقراص المهدئة، تاركةً رسالة لمحبيها قالت فيها: “سامحوني، الحياة لم تعد تحتمل”.

عن Sabrina Kerkouba

شاهد أيضاً

سفيان عطية يتحدث عن مشاريع المسرح الجهوي للعلمة: “نعكف على تأسيس فرقة خاصة وسنفتح في الأيام القليلة القادمة مكتبا خاصا بالأرشيف”

أعلن مدير المسرح الجهوي للعلمة سفيان عطية في تصريح لــ “الجزائر”، عن فتح مكتب للأرشيف …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2019, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super