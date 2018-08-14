سخرت وزارة التجارة ما يقارب 51 ألف تاجرا، عبر كل ولايات الوطن، لضمان المداومة خلال أيام عيد الأضحى، بزيادة تقدر بـ 47 بالمئة مقارنة بالعام الماضي،وحسب بيان لوزارة التجارة، فقد تم تجنيد 5.506 مخبزة، و 33.013 تاجر مواد غذائية عامة و خضر و فواكه، و 11.949 تاجر من مختلف النشاطات التجارية الأخرى، و 462 وحدة إنتاجية (136 ملبنة، و283 مطحنة، و43 وحدة إنتاج للمياه المعدنية).

كما سخرت 2.219 عون رقابة، لضمان السير الحسن لبرنامج المداومة، و مراقبة التجار المعنيين بهذا الأمر، على غرار المذابح، و أسواق الجملة للخضر و الفواكه.

وفي السياق أكد، الأمين العام بوزارة التجارة، السيد شريف عوماري، على ضرورة تحسيس التجار، لاستئناف النشاط مباشرة عقب العيد، تطبيقا لأحكام القانون الجديد المتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية لـ 10 جويلية 2018.

رزاقي. جميلة