

يتوقع مشاركة حوالي 500 بيطري جزائري وأجنبي في الفضاء البيطري الجزائري الذي سيعقد في وهران من 18 إلى 22 سبتمبر، حسبما علم يوم أمس الاثنين من المنظمين.

و ستكون “التجربة المشتركة بين البياطرة” محور هذه الطبعة التي ينظمها مخبر البيوتكنولوجيا و التغذية لجامعة ابن خلدون بتيارت وشركة “اورل سافيتير المحمدية” وجمعية “الصداقة بين الأطباء البيطريين الجزائريين و الفرنسيين” تحت رعاية وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري، وفق ما أوضحته فايزة بوخضرة، عضو المجلس العلمي لهذا الحدث.

و تستقطب هذه التظاهرة العلمية عادة ما بين 200 و 300 مشارك إلا أنها حظيت باهتمام أكبر من طرف المهنيين خلال هذه السنة بالنظر للتطورات الكبيرة الحاصلة في الميدان الفلاحي و تربية الحيوانات على المستويين العالمي و الوطني.

وسيكون أيضا – حسب نفس المصدر- فرصة لمناقشة آخر التطورات الحاصلة في مجال الطب البيطري في جو يمزج بين العلم والثقافة و السياحة.

وإلى جانب الفضاء البيطري الجزائري، سيتم تنظيم المؤتمر البيطري الإفريقي للجمعية البيطرية الإفريقية في طبعته السابعة، حيث سيعرف مشاركة أطباء بيطريين من الجزائر و المغرب و تونس و مصر و النيجر و الكونغو و مالي و غيرها تحت شعار “عالم واحد صحة واحدة” حسب بوخضرة.

وبالنسبة لذات المتحدثة، سيعرف هذا الحدث المزدوج حضور ممثل عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، و الذي سيناقش مع المجتمعين إشكالية التطعيم ضد داء الكلب على النطاق القاري، و ذلك أياما قبل الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة هذا المرض الذي يحتفل به في ال28 سبتمبر من كل سنة، مضيفة : “سنعمل خلال هذا اللقاء المزدوج على تعزيز جهود الجزائر في مكافحة داء الكلبي ولكن أيضا لمساعدة الدول الإفريقية على تنظيم حملات تطعيم ضد هذا المرض”.

كما سيكون اللقاء أيضا مناسبة لمناقشة ظاهرة اللحوم الخضراء التي عرفتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة، وفق ذات المصدري الذي أشار إلى أن بعض البلدان المجاورة أيضا عرفت الظاهرة، كما سيتم التطرق أيضا إلى التأسيس المنتظر لعمادة الأطباء البيطريين الجزائريين.

وسيتم التوقيع خلال هذه الفعاليات على اتفاقية شراكة بين الفضاء البيطري الجزائري والإتحاد العام للأطباء البيطريين التونسيين من أجل تعزيز التعاون الثنائي، خاصة في جانب التكوين وأيضا تنظيم أنشطة علمية مشتركة.

و بالإضافة إلى البرنامج العلمي الغني الذي تم تحديده لهذه المناسبة و المكون من 30 محاضرة شفهية و ثلاثين أخرى معلقة ستنظم أنشطة ثقافية ورياضية وسياحية يشارك فيها الأطباء البيطريون الحاضرون.

ق.و