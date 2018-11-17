جندت الحماية المدنية لولاية الجزائر بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الثلاثاء المقبل 47 وحدة “متنقلة “متكونة من قرابة 500 عنصر من عناصر الحماية المدنية للتدخل بسرعة في حالة حدوث حرائق أو أي حادث ناجم عن الاستعمال العشوائي للمفرقعات وللألعاب النارية.

كشف المكلف بالإعلام بالحماية المدنية لولاية الجزائر ،الملازم الأول خالد بن خلف الله أن مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر قد جندت بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الثلاثاء المقبل 47 وحدة متنقلة متكونة من ازيد من 500 عنصر من عناصر الحماية المدنية مهمتها التنقل لمختلف الأحياء و لاسيما الشعبية بالعاصمة و كذا على مستوى ساحات مختلف البلديات على غرار باب الوادي و باش جراح و الجزائر الوسطى و الرويبة للتدخل بسرعة في حالة وقوع حريق أو اي حادث بسبب الاستعمال العشوائي للألعاب النارية.

هذا وذكر بن خلف الله أن مصالح الحماية المدنية بالعاصمة، كانت قد أجرت العام الماضي تزامنا مع المولد النبوي الشريف أزيد من 13 تدخل و أن عددا منها كان يتمثل في إخماد الحرائق الناجمة عن استعمال المفرقعات والألعاب النارية أكد أن كل فرقة من الفرق الـ47 المتنقلة التي تجوب شوارع العصمة ستكون مزودة بشاحنة (لإخماد النيران) و كذا سيارة إسعاف تحسبا لكل طارئ أو لإسعاف الجرحى وتحويلهم نحو المشافي على جناح السرعة.

هذا و دعت مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر المواطنين وخاصة فئة المراهقين إلى ضرورة تجنب استعمال الألعاب النارية داخل البنايات السكنية أو امام محطات توزيع الوقود أو داخل مواقف السيارات أو بجانب المؤسسات الاستشفائية خلال احتفالات المولد النبوي الشريفي حسبما جاء يوم الجمعة في بيان صادر عن ذات المديرية.

وللإشارة خصصت مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر أرقام في حالة وقوع أي حادث أو حريق للإتصال بها 023909014 أو 14 أو 021711414 مع تحديد طبيعة الخطر و العنوان.

رزاقي.جميلة