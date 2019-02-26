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5 سنوات سجنا نافذا لـ«مير» خنشلة

Fella Soltani 26 فبراير 2019 الحدث اضف تعليق 62 زيارة

 

سلطت محكمة الجنح بأولاد رشاش، أمس، عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا متبوعة بغرامة في حق «مير» بلدية خنشلة، المقال مؤخرا، كمال حشوف.

فيما تمت إدانة مدير الوكالة العقارية منذ المحكمة بسنتين سجنا نافذا بعد النظر والمداولة بموجب وقائع أطوار جلسة المحاكمة.

وما دار خلالها من مناقشة ومداخلات هيئة دفاع المتهمين والضحايا، بداية الأسبوع المنصرم.

أين التمست النيابة عقوبة 10 سنوات في حق المتهمين عن تهمة التزوير واستعمال المزور وسوء استغلال الوظيفة.

وقد جاء تصريح رئيس المحكمة بإدانة المتهمين بداية جلسة يوم أمس، عقب المداولة، بعد مثولهما للمحاكمة نهاية الأسبوع المنصرم.

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