كشف عبد الرؤوف خالف المدير العام لصندوق ضمان القروض الصغيرة والمتوسطة ” لفقار”، الأربعاء، أن هيئته رافقت 201 مؤسسة مصغرة ومتوسطة خلال السداسي الأول من 2018، من خلال ضمان قروض قد تصل إلى 25 مليار سنتيم، وأكد أن نسبة المؤسسات التي أعلنت إفلاسها لم تتجاوز الـ 5 بالمائة منذ تأسيسه سنة 2004.

وأفاد المدير العام لـ “لفقار” لدى استضافته ضمن برنامج ضيف الصباح للقناة الاذاعية الأولى أن الصندوق رافق أكثر من 2300 مؤسسة صغيرة ومتوسطة منذ تأسيسه، سمحت بخلق 70 ألف منصب شغل واصفا الحصيلة بالإيجابية والتي تدل على ثقة المتعاملين في الاقتصاد الوطني، في حين بلغ عدد المؤسسات التي تم مرافقتها خلال 2017 حوالي 300 مؤسسة، مشيرا إلى أن الهدف المسطر للعام 2018 هو مرافقة 400 مؤسسة تحقق 50 بالمائة منه خلال السداسي الأول بمرافقة 201 مؤسسة مصغرة ومتوسطة في انتظار حصيلة السداسي الثاني.

وعن فشل المشاريع التي قد يرافقها صندوق ضمان القروض الصغيرة والمتوسطة، قال خالف إنها جد ضئيلة ولم تتجاوز الـ 5 بالمائة على مدار قرابة الـ 15 عاما منذ تأسيس الصندوق، مشيرا إلى أن مهمة لفقار لا تقتصر على ضمان القروض وفقط بل تتعداها إلى مرافقة المؤسسات من خلال التدخل لدى مختلف الهيئات المالية والبنوك وإزالة كل العراقيل التي تواجه مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

عمر ح