في سابقة لم تحدث في تاريخ الجزائر منذ الاستقلال، خضع أمس السبت خمسة ألوية من أبرز قادة الجيش وعقيد للسجن الاحتياطي في انتظار استكمال التحقيق بخصوص تهم تتعلق باستغلال المنصب والفساد.

وحسب جهات إعلامية سربت الخبر، فقد طالب قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالبليدة، بإيداع كل من الألوية الحبيب شنتوف القائد السابق للناحية العسكرية الأولى، اللواء عبد الرزاق شريف القائد السابق للناحية العسكرية الرابعة، اللواء سعيد باي القائد السابق للناحية العسكرية الثانية، اللواء بوجمعة بودواور مسؤول المالية السابق بوزارة الدفاع الوطني، واللواء مناد نوبة القائد السابق للدرك الوطني، السجن الاحتياطي في انتظار استكمال التحقيق بخصوص تهم تتعلق بالفساد واستغلال المنصب بالإضافة إلى عقيد.

وللإشارة فقد أنهى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منذ شهرين ونصف بصفته وزير الدفاع الوطني القائد الأعلى للقوات المسلحة مهام حوالي 18 قائدا في الجيش في تغييرات هامة مست ألوية ومدراء مركزيين في وزارة الدفاع الوطني وقادة نواحي عسكرية ومناصب هامة أخرى وأبرزهم اللواء محمد تيرش المدعو لخضر مدير مصلحة أمن الجيش واللواء حسن طافر وقائد القوات البرية واللواء عبد القادر وناس وقائد القوات الجوية واللواء محمد زناخري وأمين عام وزارة الدفاع الوطني المراقب العام للجيش اللواء بومدين بن عتو واللواء مقداد بوزيان والعميد بوشنتوف رميل مدير صندوق الضمان الاجتماعي العسكري إضافة إلى الألوية الخمس الذين تم إيداعهم أمس السبت الحبس المؤقت بأمر من المحكمة العسكرية وللعلم كان قد تم إنهاء مهام اللواء عبد الغاني هامل المدير العام للامن الوطني في تاريخ 26 جوان الماضي وهو التاريخ الذي يعتبره الكثير من المختصين في الشأن السياسي بداية التطهير.

وللعلم كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أسدى تعليمات لعدم استثناء أي مسؤول من المتابعة القضائية.

رزاقي.جميلة