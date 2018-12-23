أحلام مستغانمي تشيد بالروائي عبد الوهاب عيساوي

أشادت الروائية أحلام مستغانمي برواية “الديوان الإسبرطي” للروائي عبد الوهاب عيساوي.

وكتبت مستغانمي على صفحته الرسمية عبر “الفيس بوك”: ما كنت أتوقع وأنا أطالع رواية “الديوان الإسبرطي” للروائي الجزائري عبد الوهاب عيساوي، التي أحضرها لي أخي ضمن الإصدارات الأدبية الجديدة في الجزائر، أن أقع على نص روائيّ مبهر، ما كنت سمعت بصاحبه إلاّ في مواسم الجوائز الأدبية. ذلك أنّ هذا الشاب القليل الظهور، يعيش عزلة المبدع بعيدا عن وسائل التواص، لكأنّ تواصله مع التاريخ الذي يعمل عليه في رواياته، يفرض عليه الانقطاع عن هذا العصر، واهتمامات أبنائه ومناوشاتهم”

وأضافت أحلام مستغانمي: “سألت عنه غوغل، فوجدته مقيما في مدينة الجلفة بوابة الصحراء الجزائرية، منهمكا في بناء صرحه الروائيّ حافراً عميقا في الطبقات الجيولوجية للتاريخ . نحن أمام موهبة ستشق طريقها إلى الصف الأوّل، برغم كل المتاعب والمحن . ألم يقل الماغوط ” ما من موهبة تمرّ بلا عقاب “!

من جهته استحسن عبد الله عيساوي على صفحته الرسمية عبر “الفيس بوك” الشهادة العميق من صاحبة رواية “الأسود يليق بك”.

ص ك