بلغ عدد الناجحين الجدد في شهادة البكالوريا الذين اجروا التسجيلات الأولية على مستوى الجامعات 329 الف و712 طالب أي بنسبة 48ر96 بالمئة من العدد الإجمالي للناجحين خلال اليوم الأخير من هذه العملية، حسب الإحصائيات الشاملة التي قدمتها وزارة التعليم العالي و البحث العلمي.

و قدر عدد الطلبة الذي أكدوا خيارهم ب282 الف و110 طالب أي ما يعادل 56ر85 بالمئة في حين بلغ عدد التوقيعات بالنسبة للناجحين الجدد 333181 توقيع على الساعة ال 9 و 53 دقيقة من العدد الاجمالي لهم حسب نفس المصدر.

وبخصوص معالجة بطاقات الرغبات فستتم العملية في الفترة الممتدة بين 6 و 11 أوت الجاري ليتم إعلان نتائج التوجيهات الأولية يوم 11 اوت. وتجدر الإشارة إلى أن مرحلة المسابقات والمقابلات ستجرى يومي 12 و 13 أوت.

و ذكرت الوزارة بأن 341744 تلميذ تحصل على شهادة البكالوريا هذه السنة.

و استنادا إلى نفس المصدر فان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتابع عمليات التسجيلات الأولية على المستوى الوطني بفضل نظام اعلام آلي ناجع.

وبخصوص الدخول الجامعي للطلبة الجدد فسيكون يوم 17 سبتمبر 2017 في حين حدد تاريخ 5 من نفس الشهر بالنسبة للطلبة القدامى.

نسرين.م