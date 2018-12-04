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بن صالح يعزي أسرة جورج بوش

Fella Soltani 4 ديسمبر 2018 الحدث اضف تعليق 45 زيارة

 

وقع رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، بمقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، باسم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، سجل التعازي في وفاة الرئيس الأسبق جورج بوش الأب بمقر السفارة الأمريكية بالجزائر

وجاء في نص الرسالة “تلـقّـيت بفائق الحزن والأسـى نـبـأ وفاة السّيّد جورج هيربرت والكر بوش، الرّئيس الأسبق للولايات المتّحدة الأمريكيّة، يوم الجمعة 30 نوفمبر 2018، بمدينة هيوستن،   ولاية تكساس وفي هذه الظّروف الألـيمـة، وباسم فخامة رئيس الجمهوريّة، السّيّد عبد العزيز بوتفليقة،ونيابة عن الشّعب والحكومة الجزائريّـيـن وأصالة عن نفسي، أودّ أن أعبّـر عن عميق مواساتي، كما أتقدّم إلى عائلة الفقيد والشّعب الأمريكيّ وحكومته بأصدق التّعازي وأعمق مشاعرِ التّعاطف”

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