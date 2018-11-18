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تحرير أزيد من 90 طفلا افريقيا من شبكات الإتجار بالبشر بالعاصمة

Fella Soltani 18 نوفمبر 2018 المحلي اضف تعليق 49 زيارة

كشفت مصالح ، ولاية الجزائر ، أنه تمكنت خلال مدة أسبوع من  تحرير أزيد من90 طفلا من جنسيات إفريقية مختلفة كانوا  يستغلون من طرف شبكات  الإتجار بالبشر للتسول بالجزائر العاصمة، وتم التكفل بهم على مستوى مراكز  المساعدة الاجتماعية للعاصمة، حسبما أفاد به بيان صدر اليوم الأحد عن ذات  المصالح.و حسب البيان فان مندوبية الأمن ومكتب المساعدة الاجتماعية لولاية  الجزائر، تمكنت في إطار الجهود المتعلقة بمحاربة الهجرة غير الشرعية و شبكات  الإتجار بالبشر و استغلال الأطفال للتسول،خلال مدة أسبوع من تحرير 93 طفلا  قاصرا من مختلف الجنسيات الإفريقية،من بينهم  أزيد من 60  طفلا من جنسية  نيجيرية كان يستغلون من طرف شبكات الإتجار بالبشر لجمع المال عن طريق التسول  بمختلف بلديات العاصمة . وقد تم التكفل بهؤلاء الأطفال و مرافقيهم على مستوى مركز المساعدة الاجتماعية للأشخاص بدون مأوى ببلدية دالي إبراهيم وهم في صحة نفسية و جسدية جيدة، يبرز البيان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كشفت مصالح ، ولاية الجزائر ، أنه تمكنت خلال مدة أسبوع من  تحرير أزيد من90 طفلا من جنسيات إفريقية مختلفة كانوا  يستغلون من طرف شبكات  الإتجار بالبشر للتسول بالجزائر العاصمة، وتم التكفل بهم على مستوى مراكز  المساعدة الاجتماعية للعاصمة، حسبما أفاد به بيان صدر اليوم الأحد عن ذات  المصالح.و حسب البيان فان مندوبية الأمن ومكتب المساعدة الاجتماعية لولاية  الجزائر، تمكنت في إطار الجهود المتعلقة بمحاربة الهجرة غير الشرعية و شبكات  الإتجار بالبشر و استغلال الأطفال للتسول،خلال مدة أسبوع من تحرير 93 طفلا  قاصرا من مختلف الجنسيات الإفريقية،من بينهم  أزيد من 60  طفلا من جنسية  نيجيرية كان يستغلون من طرف شبكات الإتجار بالبشر لجمع المال عن طريق التسول  بمختلف بلديات العاصمة . وقد تم التكفل بهؤلاء الأطفال و مرافقيهم على مستوى مركز المساعدة الاجتماعية للأشخاص بدون مأوى ببلدية دالي إبراهيم وهم في صحة نفسية و جسدية جيدة، يبرز البيان

 

 

 

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