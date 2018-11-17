يسعى النادي الإنجليزي تشيلسي إلى ضم اللاعب كريستيان بوليسيتش إلى صفوفه في يناير المقبل مقابل 70 مليون جنيه إسترليني، بحسب تقارير صحفية بريطانية

وسيعمل النادي اللندني على إتمام الصفقة في يناير المقبل لزيادة القدرة الهجومية ومضاعفة الحظوظ في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، و برهن بوليسيتش على إمكاناته في مباراة الولايات المتحدة الأمريكية ضد إنجلترا على ملعب “ويمبلي” يوم أمس الجمعة رغم الهزيمة التي مني بها منتخب بلاده بثلاثية نظيفة

يذكر أن عقد اللاعب صاحب الـ20 عاما ينتهي مع فريقه الحالي بوروسيا دورتموند في 2020، ويدرك الألمان أنهم بحاجة إلى المال الآن بدل انتقاله مجانا بعد عامين

ياسين.س