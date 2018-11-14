420 مليار سنتيم …لتعويض الفلاحين

استفاد الفلاحون بتعويض قدر بـأزيد من 420 مليار سنتيم، منذ انطلاق العام الجاري إلى غاية 30 سبتمبر الفارط، حسبما أكده المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي شريف بن حبيلس ،ودعا بن حبيلس خلال نزوله ضيفا بالإذاعة، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة سن قانون جديد خاص بالتأمينات الفلاحية ضد الكوارث الطبيعية، يحمل طابع تسيير الأخطار ويؤسس لعقد تأمين فلاحي إقتصادي لا إداري.

وأشار المتحدث، أن قانون التأمينات ضد الكوارث الطبيعية الموجود حاليا، لا يعنى بالفلاح بصفة خاصة ولا يتضمن تدابير خاصة بتعويضه في حال وقوع الجفاف وهلاك الحيوانات جراء الأمراض الخطيرة .

وبلغة الأرقام تحدث شريف بن حبيلس عن التعويضات المالية التي استفاد منها الفلاحون العام المنصرم و التي فاقت الـ 700مليارسنتيم.

مشيرا إلى أن نسبة المؤمنين تقدر اليوم بـ 26 بالمئة مقارنة بـ 6 إلى 7 بالمئة مسجلة خلال السنوات الأربع الأخيرة، إلا أن هذا النمو لا يعكس في الحقيقة قدرات القطاع،الذي يعتبره-المتحدث- القطاع البديل للمحروقات، والذي يحتاج لآليات اقتصادية متطورة كالتأمين الفلاحي للدفع به .

رزاقي.جميلة