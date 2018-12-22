تشارك 42 وكالة سياحية معنية بتنظيم الحج لموسم 2019 لأول مرة في اختيار خدمات النقل والإسكان لوحدها دون المرور على الديوان الوطني للحج والعمرة وهو الإجراء الذي كان معتمدا في السنوات الفارطة

وانتقل وفد يمثل الوكالات السياحية المرخص لها بتنظيم الحج إلى البقاع المقدسة للمشاركة في اختيار الخدمات المقدمة من طرف المتعاملين السعوديين بعدما كانت هذه العملية حكرا على مصالح يوسف عزوزة لسنوات .

وكان قد شرع نهاية الأسبوع المنقضي الوفد التحضيري في عملية معاينة خدمات حج_1440هـ بالمدينة المنورة في آخر مرحلة من المعاينة التي شملت في مرحلتها الأولى الخدمات بمكة_المكرمة من إسكان و إطعام ونقل ، ليتم بعد انتهاء العملية تصنيف العروض استعدادا للشروع في المرحلة ما قبل الأخيرة من عمل الوفد التحضيري وهي عملية التفاوض مع المتعاملين السعوديين ، والتي سيتم على ضوء نتائجها إبرام العقود الخاصة بخدمات هذا الموسم .

وكانت مصادر من مجلس إدارة الديوان الوطني للحج والعمرة قد كشفت فيما مضى أن هذا الإجراء هدفه تحسين نوعية الخدمات وترك الحرية للوكالات السياحية في اختيار خدماتها شرط احترامها لدفتر الشروط.

كما يأتي هذا الإجراء بعد الشكاوى التي رفعتها الوكالات السياحية ضد الديوان الوطني للحج والعمرة حول احتكار هذا الأخير، لأحسن وأهم الخدمات لفائدة الوكالتين العموميتين التابعتان لها .

وحسب نفس المصادر فإن الوفد التحضيري المتواجد في المملكة العربية السعودية قد شرع نهاية الأسبوع المنقضي من تصنيف عروض”النقل الإسكان والإطعام ” استعدادا للشروع في المرحلة ما قبل الأخيرة من عمل الوفد التحضيري وهي عملية التفاوض مع المتعاملين السعوديين التي تنتهي بإبرام العقود الخاصة بخدمات هذا الموسم .

وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف قد حل بالبقاع المقدسة ، حيث اجتمع بنظيره وزير الحج والعمرة السعودي لعقد الاتفاق بخصوص ترتيبات موسم حج هذه السنة، كما كان الوزير عدة اجتماعات ماراطونية جمعته بأعضاء الوفد التحضيري و أصحاب وكالات السياحة والأسفار المعتمدة لتنظيم عملية الحج والمتواجدة بالبقاع المقدسة إلى جانب الوفد لاختيار خدماتها، وكانت الاجتماعات فرصة لتقييم مسار التحضيرات الجارية وتقديم التوجيهات اللازمة والكفيلة بتحقيق النتائج المرغوبة.

ونشر ديوان الحج والعمرة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، قائمة وكالات السياحة والأسفار التي اعتمدتها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، لتنظيم عملية الحج لموسم 1440هـ/ 2019م، حيث ضمت القائمة (42) وكالة، منها مؤسستين عموميتين سياحة وأسفار الجزائر والديوان الوطني للسياحة والأسفار .

وجاء اعتماد الوكالات السياحة حسب الديوان بناء على تقرير اجتماع اللجنة القطاعية الدائمة المشتركة لتحضير موسم حج 1440هـ/2019م التي قضت بانتقاء وكالات السياحة والأسفار المرشحة لتنظيم عملية الحج لموسم 1440هـ/2019، والذي تم بتاريخ 24 نوفمبر 2018م بمقر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، حيث تمت دراسة و تقييم مشاركة وكالات السياحة والأسفار المرشحة لتنظيم عملية الحج لموسم 1440هـ/2019م

وعرف عدد الوكالات المعتمدة تراجعا، مقارنة بالسنة الماضية، حيث كانت الوزارة قد اعتمد في موسم 2018 أربعة وأربعين (44) وكالة سياحية بما فيها الوكالتين العموميتين.

ر.معريش