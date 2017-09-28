طالبت عائلات 41 جزائريا مهاجرا عالقا في أحد مراكز الاحتجاز بطرابلس الليبية، السلطات الجزائرية بالتدخل لترحيلهم.

ناشدت عائلات مهاجرين جزائريين عالقين في مركز احتجاز بطرابلس منذ 41 يومًا، السلطات التدخل العاجل لإعادة ذويهم إلى الجزائر .

وقال ممثل عن عائلات مهاجرين غير شرعيين ينحدرون من ولاية أم البواقي أول أمس، إنه مضى أسابيع على احتجازهم في مركز للهجرة، حيث ينتظرون وصول صدى صوتهم إلى السلطات المعنية لإعادة أبنائهم إلى الجزائر.

وكشفوا مراسلات تقدموا بها إلى قنصلية قفصة في تونس، دون أن يتلقوا ردًّا بخصوص ترحيل 41 مهاجرًا جزائريًّا من الأراضي الليبية .

وناشد المعنيون السلطات بإعادتهم إلى بلادهم أسوة بالمهاجرين الآخرين من دول أفريقية

ومع استمرار غلق سفارة الجزائر في طرابلس لدواعٍ أمنية، تعتمد السلطات على الممثلية الدبلوماسية في تونس لمعالجة مسائل إعادة المهاجرين السريين.

وقبل أيام، كشف وزير الخارجية عبد القادر مساهل، لقاءات مرتقبة لمسؤولين من الجزائر وليبيا للعمل على إعادة فتح سفارتها في العاصمة طرابلس.

وكانت الجزائر قد قررت غلق سفارتها لدواعٍ أمنية في ماي 2014، بسبب الخطر الذي كان يهدد أمن وسلامة البعثة الدبلوماسية.

رفيقة معريش